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Петербургские депутаты предложили создать «особые условия» для детей судей и прокуроров

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Петербургские депутаты предложили создать «особые условия» для детей судей и прокуроров

Санкт-Петербург, 24 декабря. Петербургские депутаты-единороссы предложили создать «особые условия» для детей судей и прокуроров.

Согласно законопроекту депутатов местного Закса Александра Тетердинко и Павла Зеленкова, детей судей и прокурор нужно зачислять в школы в приоритетном порядке. Необходимость введения дополнительных льгот парламентарии объясняют тем, что прокуроры и судьи работают с большой нагрузкой и каждый день испытывают давление, сообщается на сайте правительства Петербурга.

Отметим, что в настоящее время привилегии при зачислении детей в школы есть у многодетных семей, матерей-одиночек, ветеранов боевых действий, полицейских, росгвардейцев и военных.

Автор: Игорь Федоров
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