МИД Турции обвинил Нетаньяху в желании расчленить Сирию

Анкара, 24 декабря. Израиль, используя курдский фактор, пытается расчленить Сирию. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, израильский премьер Биньямин Нетаньяху клевещет в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Нетаньяху очень обеспокоен, потому что он хотел разделить Сирию с помощью террористов, но сейчас он увидел, что его планам не суждено осуществиться. Как вы видите, Израиль начал клеветать на нашего президента», — цитирует Чавушоглу NTV.

По мнению турецкого министра, израильский премьер демонстрирует симпатии к Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической организацией.

Напомним, после обострения ситуации в секторе Газа и гибели четырех палестинцев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нетаньяху «сеет зло и занимается террором». В ответ глава правительства Израиля обвинил армию Турции в истреблении мирного курдского населения, а самого Эрдогана назвал «антисемитским диктатором».