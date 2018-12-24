«Потом стыдно будет»: Поклонская пригласила поддержавшие украинскую резолюцию страны в Крым

Симферополь, 24 декабря. Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила в Крым представителей стран Генассамблеи ООН, которые поддержали украинскую резолюцию по полуострову.

По словам парламентария, сколько бы подобных резолюций ООН не приняла, крымчане не захотят возвращаться обратно на Украину.

«А вот приехать в Крым голосовавшим за киевский агитпром и посмотреть на все своими глазами не помешало бы. Да не с руки, наверное. Ведь потом стыдно будет за свое неведение и вранье. Не иначе как извиняться придется», — отметила депутат.

Поклонская уверена, что рано или поздно мировое сообщество сможет трезво оценить ситуацию в Крыму, несмотря на все старания американских лоббистов, которые поддерживают опирающийся на националистов украинский режим, передает РИА Новости.

Напомним, что на прошлой неделе Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, осуждающую якобы имеющиеся факты нарушения прав человека в Крыму. Авторы документа призывают Россию «положить конец нарушениям прав человека» в данном регионе.

Резолюцию Украины поддержали 70 стран, 26 выступили против, еще 76 воздержались от голосования. Среди проголосовавших «за» оказались США, Грузия и большинство европейских стран. Россия, Китай, Индия, Белоруссия, Армения, ЮАР, Казахстан и Киргизия проголосовали «против».

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.