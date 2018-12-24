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Мантуров заявил, что российские производители прекратили подменять треску дешевым минтаем

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Мантуров заявил, что российские производители прекратили подменять треску дешевым минтаем

Москва, 24 декабря. Треску перестали подменять на производстве более дешевым минтаем. Соответствующую информацию озвучил глава Минпромторга России Денис Мантуров во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Производители мороженой рыбы практически перестали допускать нарушения в работе, в том числе подменять треску минтаем.

«Решены также проблемы нарушений по школьной форме», — заявил Мантуров, отметив, что процент фальсификации снизился за три года.

В частности, на десять процентов снизилось количество фальсификата и нелегальной продукции в легкой промышленности, около 375 миллиардов рублей вышло из «серой» зоны.

Автор: Алексей Громов
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