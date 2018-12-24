Вода живая и мертвая: в селе Елань-Колено чиновники обрекают жителей пить опасную для здоровья воду

Жители нескольких улиц села Елань-Колено Новохоперского района Воронежской области вынуждены употреблять опасную для здоровья воду, однако администрация поселения не намерена помогать им бесплатно.

В Елань-Колене разгорелись «водяные войны». Судебные разбирательства местных жителей с чиновниками длятся почти год: граждане требуют проведения независимой судебной экспертизы питьевой воды в поселении. По их мнению (подтвержденному рядом исследований, не признанных в суде), уровень радиоактивности воды превышает допустимый.

В декабре Фемида улыбнулась гражданам: Воронежский областной суд постановил удовлетворить требования истцов и провести долгожданную экспертизу. Осталось собрать на нее деньги, чем сейчас и заняты жители Елань-Колена.

Однако тот факт, что жители нескольких улиц на окраине села ежедневно пьют опасную для здоровья воду, признан в рамках другого судебного дела еще в прошлом году. Воронежский Роспотребнадзор тогда взял собственные пробы. Радиации в них управление не выявило, зато обнаружило нитраты, нитриты и другие вредные вещества, к тому же эта вода оказалась слишком жесткой.

По факту выявленных нарушений Роспотребнадзор сам подал в суд на администрацию Коленовского сельского поселения и выиграл его, доказав, что жители ежедневно подвергают свое здоровье опасности. На дальних улицах нет водопровода, зато есть колодцы, из которых люди берут бурую жидкость для питья и приготовления пищи. Альтернативы у граждан нет: до ближайшей точки с безопасной для здоровья водой надо идти несколько километров.

«Жители обратились к нам год назад за помощью по вопросу качества воды, — рассказал Федеральному агентству новостей глава МООЗП «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. — Я не поверил, что такое может быть, чтобы вода была настолько низкого качества. Мы приехали и увидели, что вода плохая и мутная, на ней пленка, напоминающая бензиновые разводы. Сама жидкость желтоватого цвета, видно, что с примесями. Подтвердилась вся информация, которую выкладывают жители в Интернете».

Как уже сказано выше, по результатам проб воронежского Роспотребнадзора, в воде обнаружены нитраты и нитриты — вещества, провоцирующие дисбактериоз, ослабление иммунитета, онкологические заболевания, а также выкидыши у беременных женщин.

В августе прошлого года состоялся суд, где управление выступило в интересах жителей и обязало администрацию Коленовского сельского поселения построить водопровод до 1 января 2019 года, после чего демонтировать старые колодцы. А до проведения водопровода, согласно решению суда, чиновники обязаны обеспечить бесперебойное снабжение населения питьевой водой. По факту ни одного из пунктов по решению суда к «часу икс» не выполнено.

«В прошлом году мы пришли к главе Елань-Колена Михаилу Федюшкину и спросили, как он собирается организовать подвоз воды и решать проблему, — рассказывает Антонов. — По поводу решения суда глава мне ответил, что после проигрыша решение будут выполнять и проведут водопровод в указанные сроки. Что касается подвоза воды — они готовы были возить воду только за деньги и предлагать людям покупать эту воду. А кто не хочет платить — пусть пишет отказ. Это было сказано в личном разговоре, потом мне, когда я приехал в конце этого года, жители сообщили, что воду никто не возил и никаких отказов они не писали».

С решения суда прошло более года, но водопровод на окольные улицы Елань-Колена так и не провели. Колодцы с вредной водой не демонтированы, люди продолжают ими пользоваться.

«Мы пьем из тех же колодцев, пьем ту же воду, и колодцы не закрыты, — рассказал ФАН житель Елань-Колена, пожелавший остаться анонимным. — Да люди и не дадут их закрыть, потому что в немногих колонках, которые есть при домах, вообще ужасная вода, она оранжевого цвета с запахом болота. Мы стоим на болоте, рядом луг, недалеко река, и местность болотистая. В домашних колонках на глубине 25 метров вода затхлая. Мы пользуемся ею только для поливов или чтобы напоить скотину. А для питья воду берем из колодцев. Пьем ее, кушать готовим. Тоже неприятная и вроде опасная, но что делать-то».

Как сообщили ФАН жители, Коленовская сельская администрация не только не сочла нужным исполнять решение суда и провести водопровод в срок, но и не стала организовывать «великое водяное перемирие» с подвозом воды в цистернах.

«Подвоза воды не было, — заявили селяне. — Они (администрация) обманули, когда сообщили, что кто-то якобы возил воду. Они сразу сказали, что это дорогостоящее удовольствие, бесплатно подвозить никто не будет, а если будет — то по 28 рублей за «баклашку». Сколько литров в «баклашке», неизвестно, но деньги эти собирались брать с нас».

В последние годы, по словам жителей, дети в селе стали чаще болеть.

«Дети чаще болеют, — рассказали ФАН жители. — Участились вирусы, которых раньше не было — ротавирусные заболевания, например. Даже если мы кипятим, фильтруем воду — ничего не помогает. И это происходит все чаще последние два-три года».

Как следует из судебных документов, проектно-сметная документация на строительство водопровода, благодаря которому цивилизация могла бы войти в каждый дом села Елань-Колено, была разработана еще в 2014 году. Положительное заключение Центра государственной экспертизы было получено тогда же, однако довести все эти благие начинания до логического конца и оснастить дома централизованной системой водоснабжения администрация Коленовского сельского поселения не удосужилась.

При этом Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» предполагает, что решать вопросы водоснабжения (как и многие другие) должна местная администрация. Эти же полномочия подтверждаются уставом сельского поселения, принятым на сессии Коленовских депутатов в 2012 году. Но почему-то соблюдать конституционные, жилищные и экологические права жителей своего поселения у местных чиновников не получается.

Федеральное агентство новостей связалось с главой Коленовского поселения Михаилом Федюшкиным. На запрос редакции от него был получен письменный ответ, из которого следует: в рамках выполнения решения суда получено положительное экспертное заключения Центра Госэкспертизы по Воронежской области по достоверности сметной стоимости работ.

Также решен вопрос о выделении районом средств в размере 47 млн 63 тыс. рублей на строительство в 2018 году первого пускового комплекса и наружных водопроводных сетей в объеме 1583 метра (первая очередь строительства). Какие-то работы даже начались, но для завершения строительства водопровода до 1 января 2019 года, как того потребовал суд, чиновникам не хватило денег и времени.

«Так как строительство системы централизованного водоснабжения является долгосрочным и трудоемким и не может быть осуществлено в короткий промежуток времени, то строительство централизованного водоснабжения в селе Елань-Колено планируется осуществить в течение двух лет, при необходимом обеспечении денежными средствами правительством Воронежской области», — указано в сообщении Федюшкина.

Если финансирование от области не подкачает, провести водопровод на улицы Елань-Колена администрация планирует в течение 2019 и 2020 года. В общей сложности на реализацию задуманного потребуется порядка 213,5 млн рублей, так что вопрос остается открытым.

Также Федюшкин констатировал, что единственным источником чистой питьевой воды в селе является скважина на улице Деревягина.

«На улицах Ленинградская, Новая Деревня, Новостроящая (попавших под решение суда. — Прим. ФАН) и на колодцах незамедлительно были размещены объявления для жителей о превышении показателей жесткости и нитратов, было рекомендовано не употреблять воду не из централизованных источников водоснабжения», — объявил в своем ответе глава сельской администрации.

Что касается обеспечения населения питьевой водой до завершения строительства водопровода — оказалось, что решения суда для администрации недостаточно и жителям следовало писать собственные запросы.

«Было предложено для жителей, которым необходим подвоз питьевой воды, обращаться в администрацию Коленовского сельского поселения для обработки информации и дальнейшего решения вопроса по составлению с каждым жителем договоров на обеспечение бутилированной питьевой водой в необходимом количестве. До настоящего времени обращений жителей на подвоз питьевой воды с вышеуказанных улиц в администрацию Коленовского сельского поселения не поступало», — заявил Федюшкин.

Как уже сказано выше, жители действительно оказались морально не готовы покупать бутилированную воду за деньги. И пока активисты воюют за право выявить в воде радиацию, селяне продолжают травиться вполне доказанными Роспотребнадзором химикатами в ней, а судебное решение остается невыполненным.