Путин и Лукашенко обсудят продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве

Москва, 24 декабря. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры 25 декабря. Главы государств обсудят перспективы продвижения интеграционных процессов на Евразийском пространстве и двусторонние отношения, сообщили в Кремле.

Белорусский лидер прибудет в Россию с рабочим визитом. У него запланированы переговоры с российским коллегой 25 декабря.