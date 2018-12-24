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Путин и Лукашенко обсудят продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве

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Путин и Лукашенко обсудят продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве

Москва, 24 декабря. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры 25 декабря. Главы государств обсудят перспективы продвижения интеграционных процессов на Евразийском пространстве и двусторонние отношения, сообщили в Кремле.

Белорусский лидер прибудет в Россию с рабочим визитом. У него запланированы переговоры с российским коллегой 25 декабря.

«В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве», — сообщила пресс-служба Кремля.

Автор: Данила Копп
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