Сын владельца «Уралкалия» закатил вечеринку после трагедии в Соликамске

Москва, 24 декабря. Сын владельца предприятия «Уралкалий» Дмитрия Мазепина Никита устроил бурную вечеринку в московском ночном клубе Secret Room, когда в Соликамске пытались спасти застрявших в горящей шахте горняков.

Молодой человек отдыхал в компании двух девушек — победительницы конкурса «Мисс Россия 2015» Софии Никитчук и блогера Анжелики Андерсон. В это время в клубе проходило выступление абхазского рэпера Janil Natas (Астан Аджинджал), сообщает «Свободная пресса».

Отметим, что Никите Мазепину 19 лет. Он является профессиональным автогонщиком и выступает в чемпионате GP3 (класс автогонок с открытыми колесами). По информации источника издания «Утро.ру», стоимость участия Мазепина-младшего в одном сезоне чемпионата составляет 38 млн рублей. Этот взнос оплачивает компания «Уралкалий».

Напомним, что накануне пожар вспыхнул в шахте «Уралкалия» на руднике в Соликамске (Пермский край). В результате трагедии погибли девять горняков. Сотрудники МЧС не менее шести раз спускались в шахту, однако так и не смогли спасти работников. Как рассказал Федеральному агентству новостей проходчик Венер Загидуллин, смена погибших горняков заканчивалась на этой неделе.