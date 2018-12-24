Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Корпоратив калининградских бизнесменов закончился дракой с росгвардейцами

448
0 Оставить комментарий

Корпоратив калининградских бизнесменов закончился дракой с росгвардейцами

Москва, 24 декабря. В Калининградской области четверо пьяных мужчин после шумного застолья напали на сотрудников Росгвардии. Как информирует управление СК РФ по Калининградской области, инцидент произошел 18 декабря в Багратионовске.

Сотрудников правоохранительных органов вызвали в местный бар, где отношения на повышенных тонах выясняла группа мужчин. Когда росгвардейцы прибыли на место, четверо дебоширов набросились на них. Чтобы остановить избиение, силовики применили оружие. Как отмечают местные СМИ, в баре, где произошла потасовка, проходил корпоратив предпринимателей.

В отношении жителей Багратионовского района Калининградской области возбуждено уголовное дело.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.