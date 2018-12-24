Корпоратив калининградских бизнесменов закончился дракой с росгвардейцами

Москва, 24 декабря. В Калининградской области четверо пьяных мужчин после шумного застолья напали на сотрудников Росгвардии. Как информирует управление СК РФ по Калининградской области, инцидент произошел 18 декабря в Багратионовске.

Сотрудников правоохранительных органов вызвали в местный бар, где отношения на повышенных тонах выясняла группа мужчин. Когда росгвардейцы прибыли на место, четверо дебоширов набросились на них. Чтобы остановить избиение, силовики применили оружие. Как отмечают местные СМИ, в баре, где произошла потасовка, проходил корпоратив предпринимателей.

Your browser does not support HTML5 video.

В отношении жителей Багратионовского района Калининградской области возбуждено уголовное дело.