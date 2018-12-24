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Медведев проведет совещание по ценам на битум в начале 2019 года

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Медведев проведет совещание по ценам на битум в начале 2019 года

Москва, 24 декабря. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев собирается провести в начале следующего года совещание, посвященное ситуации с ценами на битум. Во встрече примут участие чиновники профильных ведомств и главы регионов.

Глава правительства принял участие в заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, на котором дал поручение подготовить совещание.

«Давайте мы по битуму в начале года встретимся, поговорим, что будет происходить», — сказал Медведев.

Ранее министр транспорта России Дмитрий Дитрих выразил обеспокоенность в связи с предстоящим повышением цен на битум из-за роста цен на нефтепродукты. Также об этой проблеме заявил глава Алтайского края Виктор Томенко.

Автор: Данила Копп
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