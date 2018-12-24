В МИД РФ считают, что сын Каддафи имеет право участвовать в выборах в Ливии

Москва, 24 декабря. Российская сторона полагает, что никого нельзя лишать права участвовать в президентских выборах в Ливии, и сын экс-лидера Ливии Сейф аль-Ислам и его единомышленники должны быть составной частью политического процесса в стране. Об этом в понедельник сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

«Мы всех поддерживаем​​​. Мы исходим из того, что никто не должен быть изолирован и исключен из конструктивного политического процесса», — подчеркнул российский дипломат.

При этом в дипломатическом ведомстве РФ добавили, что исторически — это общество трайболистское, то есть существенное значение имеет позиция различных племен, передает РИА Новости.

Богданов, отвечая на вопрос относительно того, обращался ли сын Каддафи к РФ за поддержкой, отметил, что все стороны должны быть частью общего политического процесса, с участием других политических сил, которые находятся в Тобруке, Триполи, Мисрате.

В начале этого месяца координатор политической команды сына Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама сообщил, что привез в российскую столицу письмо от политика и обсудил предлагаемую им дорожную карту урегулирования конфликта в Ливии. По его словам, инициатива с картой Каддафи-младшего идет в соответствии с усилиями ООН.