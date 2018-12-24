Китайские ученые обнаружили уникальный дикий чай без кофеина

Москва, 24 декабря. Ученые из Китайской академии сельскохозяйственных наук обнаружили дикий чай, в котором отсутствует кофеин.

Растение Hongyacha напоминает обычный чайный куст, но имеет ряд важных отличий. Ключевое отличие заключается в том, что в составе листьев Hongyacha лишь незначительное количество кофеина, что делает это растение сырьем для потенциально востребованного напитка, считают ученые.

«Отсутствие кофеина является результатом уникальной мутации, которой в ходе своей эволюционной истории подверглось это интересное растении», — заявили исследователи.

Ученые продолжают изучать новое растение и исследовать его особенности, сообщила Planet Today.

Отмечается, что отсутствие кофеина сказывается на самом вкусе чая. Жители китайской провинции, где ученые и нашли новое растение, используют Hongyacha в народной медицине.