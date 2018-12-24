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«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы 2018 года

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«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы 2018 года

Москва, 24 декабря. Популярный ресурс «Кинопоиск» выбрал лучшие фильмы 2018 года. Лучшей зарубежной полнометражной художественной картиной пользователи сайта назвали «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Фильм режиссера Мартина Макдонаха, известного в первую очередь по фильму «Залечь на дно в Брюгге», имеет на «Кинопоиске» рейтинг 8,1. Лучшей российской картиной 2018 года признан фильм «Движение вверх» о легендарной победе российских баскетболистов над американцами в финале Мюнхенской Олимпиады 1972 года. Рейтинг фильма режиссера Антона Мегердичева составляет 7,7. Лучшим российским сериалом пользователи «Кинопоиска» назвали «Домашний арест».

Ранее рейтинг лучших фильмов 2018 года опубликовал Американский институт киноискусства (AFI).

Автор: Федор Веснин
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