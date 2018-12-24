«Мы становимся раздражителем»: в Киеве признали, что США и Европа устали от Украины

Киев, 24 декабря. В Киеве признали, что США и Европа уже порядком устали от Украины. Об этом в понедельник заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук.

Он обратил внимание на то, что в последнее время украинские власти все чаще слышат от западных партнеров призывы решать свои проблемы самостоятельно. По словам Кузьмука, заявления «Вы там между собой разберитесь» уже звучали и от президента США Дональда Трампа, и от канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаем им трудности. Мы это ощущаем. Как нам реагировать на заявления: «Ну вы там между собой разберитесь». Это уже не просто намек, это демонстрация, что они устали», — отметил политик.

Бывший министр предупредил своих соотечественников, что если так будет продолжаться и дальше, Киев рискует вообще остаться без политической поддержки.

Напомним, что Украина взяла курс на североатлантическую- и евроинтеграцию после госпереворота 2014 года, организованного западными странами. Несмотря на то, что США и Европа демонстрируют поддержку Киева, Украину пока не готовы принимать ни в состав НАТО, ни в состав Евросоюза. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, планам Киева по сближению с Западом мешает высокий уровень коррупции и продолжающаяся война в Донбассе, которую украинские власти не желают урегулировать мирным путем.

Руководство страны уже на протяжении почти четырех лет игнорирует минские договоренности, которые предполагают мирное решение кризиса. Украинские власти с 2015 года не выполнили ни одного из пунктов документа, хотя регулярно призывают к его соблюдению республики Донбасса.