В Совфеде РФ пообещали вернуть вытрезвители

Москва, 24 декабря. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал о возможном возрождение вытрезвителей в России, передает корреспондент Федерального агентства новостей с пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По словам Рязанского, с 2011 года вытрезвители попали в правовую дыру. Проект закона был направлен в правительство РФ, добавил сенатор.

Дело в том, что количество людей, которые страдают в результате употребления алкоголя по неосторожности и неосмотрительности, увеличивается.

«Мы теряем несколько десятков тысяч граждан каждый год, они замерзают, попадают в сферу интереса преступников», — признает парламентарий.

По мнению Рязанского, курировать вытрезвителями следует МВД.