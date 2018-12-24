Самый настоящий фарс: эксперт оценил слова Тимошенко об «избирательном армагеддоне»

Бывший премьер-министр Украины и руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сравнила состоявшиеся накануне в стране выборы глав территориальных общин с «избирательным армагеддоном». Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Тимошенко также назвала прошедшее мероприятие «страшным», поскольку ничего подобного, несмотря на то, что она в политике уже много лет, она никогда не видела.

«Бюллетени печатались на ксероксе, бюллетени были абсолютно не защищены, когда неизвестно откуда приносят 100 фальшивых бюллетеней уже с пометками. Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, принуждение, подкуп — все это было в наличии», — заявила Тимошенко на пресс-конференции в Киеве.

Тимошенко раскритиковала партию действующего главы государства «Блок Петра Порошенко», заявив о том, что украинцев заставляли не участвовать в выборах или выдвигаться от БПП.

В то же время политик призналась, что «восхищается своей командой, которая может противостоять таким масштабным нарушениям закона, и это значит, что какие бы технологии не использовал нынешний президент Украины Петр Порошенко, она с такой командой все равно может выиграть». Прошедшие выборы, по некоторым данным, выиграла именно «Батькивщина».

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к обозревателю МИА «Россия сегодня», политологу Владимиру Корнилову по поводу высказываний Юлии Тимошенко. По его словам, «если верить рейтингам, то у Тимошенко действительно есть все шансы, чтобы одержать победу на грядущих президентских выборах». Однако большой вопрос вызывает сама процедура проведения мероприятия, добавил он.

«И эти так называемые выборы подтвердили, что считать-то [голоса] никто особо не будет. Это не выборы, а самый настоящий фарс. Кто же будет проводить выборы во время военного положения в стране, когда ограничена свобода слова, печати, митингов и собраний? — разъяснил политолог. — Как та же Тимошенко отмечала накануне, в областях у нее практически все главы местных организаций прошли через допросы прокуратуры или СБУ. Ясно, что это не выборы. Она явно запамятовала, что в 2014 году так называемые выборы президента и депутатов Верховной рады проходили абсолютно так же — с применением силовиков, ограничением прав и свобод».

Собеседник ФАН выразил уверенность в том, что «грядущие выборы президента Украине ничем не будут отличаться от вчерашних местных или грубого произвола в 2014 году в Киеве».

«Разница лишь в том, что тогда «отдел кадров» определил, кто будет президентом, а сейчас позволят Порошенко и Тимошенко пободаться, но все это бодание будет не за голоса избирателей, а за право объявить своего победителя в том или ином регионе. По-честному считать голоса не собирается ни Порошенко, ни Тимошенко, и после вчерашних выборов стало понятно, что так оно и будет», — заключил он.

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года.