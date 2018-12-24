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«Рождественское вмешательство»: что RT положил под елку Трампа

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«Рождественское вмешательство»: что RT положил под елку Трампа

Москва, 24 декабря. Телеканал RT опубликовал промо-видео своего онлайн-магазина, главным героем которого стал американский президент Дональд Трамп. Видеоролик рассказывает историю рождественского утра в Овальном кабинете Белого дома.

По сюжету, Дональд Трамп в домашнем костюме и звездно-полосатых носках разбирает подарки, оставленные для него под рождественской елью. В свойственной RT ироничной манере показано, что лидеры разных государств могли бы подарить американскому президенту. Например, в одной из подарочных коробок была розовая бейсболка с надписью «Make America Great Again» и этикеткой «Made in China». В коробке от «Petro» были несколько плиток шоколада, а от короля Саудовской Аравии Трамп получил диадему. Правда, судя по реакции президента США, ни один из подарков не радовал его: распакованные презенты он отправлял в ведро.

Однако Трампа заинтриговал небольшой сверток с фирменной зеленой ленточкой RT. Президент США прошел за свой стол, на котором лежала «красная кнопка», опустился в кресло и, помедлив несколько секунд, снял обертку с подарка. 

«Рождественское вмешательство»: что RT положил под елку Трампа

«Вы работаете в ГРУ?» — подарком оказалась фирменная футболка RT со знаменитой фразой главреда телеканала Маргариты Симоньян. Этот вопрос она задала во время интервью с «отравителями Скрипалей» Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Далее видео обрывается поздравительной заставкой от RT.

Все точки над «i» расставляет сцена после титров: Дональд Трамп, перед которым стоят тарелка оливье и вазочка с солеными огурцами, включает новогоднее поздравление президента России.

 

 

Напомним, RT также выпускал ироничный видеоролик: «Как работает «кремлевская пропаганда», или Симоньян, медведь и бобровый сок». С 2015 года видео набрало около 1,3 миллиона просмотров.

Автор: Регина Пак
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