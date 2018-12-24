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Россиян обязали хранить оружие по новым правилам

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Россиян обязали хранить оружие по новым правилам

Москва, 24 декабря.  Правительство РФ ужесточило правила хранения оружия. Постановление об этом опубликовали сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, теперь порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому длинноствольному оружию, россияне должны хранить по месту жительства в сейфах, специальных сейфовых или металлических шкафах, пишет «Ридус».

Еще одним вариантом для хранения могут быть либо ящики из высокопрочных материалов, либо  деревянные ящики, обитые железом. При этом доступ к ним обязательно должен быть ограничен.

Ранее, как отмечает «Парламентская газета», такие требования предъявлялись только к самому оружию и патронам.

Автор: Игорь Федоров
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