Москва, 24 декабря. Комплекс «Авангард» будет десятилетиями надежно обеспечивать безопасность России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после пуска системы.

«Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас, и надежно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед», — заявил российский лидер.

Президент высоко оценил запуск гиперзвуковой системы, подчеркнув, что Россия первой в мире получила новейшее вооружение.

Минобороны РФ провело успешный пуск ракеты комплекса «Авангард» в присутствии российского лидера, который прибыл в Национальный центр управления обороной и отдал приказ о начале испытаний.

«Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае», — сообщили в Минобороны РФ.

Президент поздравил разработчиков комплекса и участников испытаний с успешной работой, отметив, что «Авангард» поступит в ВС РФ в 2019 году.