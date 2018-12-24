«Надо стойко это выносить»: Милонов рассказал, как переживает оскорбления в Интернете

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с журналистами 24 декабря выразила свою позицию по поводу законопроекта о введении административного наказания за оскорбление власти в Интернете. Напомним, такой законопроект был внесен на рассмотрение в Государственную думу в декабре.

«Речь идет о продуманных, серьезных оскорблениях. Никто не говорит о критике главы муниципального образования, губернатора, если он что-то сделал не так. Но не в оскорбительной форме. Например, «дебил», я недавно слышала», — заявила Матвиенко в беседе с журналистами.

Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Виталий Милонов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что не собирается наказывать тех, кто оскорбляет его в Интернете, и готов терпеть словесную агрессию в свой адрес.

«Ни разу не обращался с жалобой по поводу даже оскорбительных высказываний, хотя постоянно, постоянно, постоянно попадаются оскорбительные высказывания. Но просто я считаю, что если ты политик — ты должен понимать, что тебе не только розы будут дарить, но и всякие отбросы тоже будут попадаться на твоем пути. Это часть работы, надо стойко это выносить», — заявил Милонов в беседе с ФАН.

При этом депутат отметил, что не против самого закона, однако считает, что законопроект должен быть тщательно проработан. В качестве примера Милонов привел недавнюю историю с участием главы администрации города Клинцы, которая уволилась после скандала с отправкой детей в Турцию. По мнению депутата, у таких чиновников не должно появиться возможности наказывать пользователей Интернет за оскорбления.

«Надеюсь, что законопроект будет принят в таком виде, чтобы он вызвал всеобщее понимание у людей и не стал жупелом, которым размахивали бы негодяи, пытающиеся любую критику подвести под эту статью. Должно быть заключение, безусловно, чтобы любая чиновница, предложившая «питаться макарошками», не считала справедливую критику в свой адрес каким-то оскорблением. Она оскорбляет сама себя своими глупыми заявлениями», — заявил Виталий Милонов.

По мнению парламентария, в законопроекте должно быть также прописано разграничение между критическими высказываниями в адрес представителей власти и проведением развернутых политических кампаний, включающих создание фейковых новостей.

Милонов отметил также, что наказание за оскорбление в Интернете должно приниматься по аналогии с обычными гражданскими делами, когда решается вопрос о защите чести и достоинства конкретного человека.

«Решать должен только суд, не дело это полиции — как полицейский может в этом разобраться? Пусть суд решает! И чтобы досудебно людей не сажали за это», — подчеркнул депутат.

Законопроект о введении наказания за оскорбление власти в Интернете поступил в Госдуму 12 декабря. Его авторами стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин. Проект закона предусматривает штраф от 1 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.