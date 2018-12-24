Медведев сообщил, когда Кабмин приступит к практической реализации нацпроектов

Москва, 24 декабря. Правительство Российской Федерации приступит к практической реализации национальных проектов с начала будущего года. Об этом заявил в понедельник глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что на сегодняшний день выработаны четкие и понятные целевые показатели по 12 национальным проектам, а также единый план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Это конкретные объекты — построенные больницы, школы, отремонтированные дороги, новые дома и производства», — напомнил Медведев, добавив, что на данном этапе необходимо ратифицировать финальные версии паспортов национальных проектов с учетом главных критериев, содержащихся в майских поручениях президента.

Он также подчеркнул, что до окончания 2018 года должны быть согласованы все региональные проекты с прописанными в них мерами по достижению целевых показателей.

При этом, отметил глава правительства, времени у глав субъектов РФ остается совсем немного, все документы необходимо принять в срок.

Медведев также обратил внимание, что в ближайшие три года на реализацию национальных проектов правительство выделит порядка 5,7 трлн рублей.

Главная задача заключается в том, чтобы уже в следующем году россияне ощутили реальные изменения к лучшему, чтобы наметилось движение к достижению национальных целей развития, резюмировал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал от Медведева «личного погружения» в исполнение национальных проектов.