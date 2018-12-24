Закон о защите от фейковых новостей давно назрел — Матвиенко

Москва, 24 декабря. С публикацией и распространением фейковых новостей необходимо бороться, считает спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. По ее мнению, закон о защите от подобной дезинформации назрел давно.

Матвиенко напомнила, что из-за сообщений телефонных террористов государство несет большие убытки.

«Посмотрите, сколько у нас фейковых шуток о заложенных бомбах в универсамах, на железной дороге, в аэропортах… С этим надо бороться, этого допускать нельзя», — уверена Матвиенко.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что публикации фейков, которые способны повлиять на безопасность людей, попросту нельзя допускать.

Напомним, в первом чтении закон против фейковых новостей Государственная дума России приняла в апреле. Одним из авторов документа является депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский, который рассказал об инициативе в интервью Федеральному агентству новостей.