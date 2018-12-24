Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Сотрудники ГЭС под Хабаровском рассказали об инциденте с перекрытием реки

155
0 Оставить комментарий

Сотрудники ГЭС под Хабаровском рассказали об инциденте с перекрытием реки

Хабаровск, 24 декабря. Официальный представитель Бурейской гидроэлектростанции Ярослав Коршунов рассказал Федеральному агентству новостей о недавнем инциденте на реке Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

По его словам, происшествие никак не сказалось на работе ГЭС.

«Бурейская ГЭС работает в штатном режиме. Расход не увеличился. Не с минусом мы работаем, а с расходом, установленным Амурским бассейновым водным управлением. По данным на сегодня, расход составляет 820 плюс-минус водотока кубических метров в секунду», — отметил Коршунов.

При этом собеседник ФАН предпочел не комментировать, что же именно спровоцировало обрушение грунта в реку.

 «Это не наша юрисдикция. Мы не может это комментировать», — подчеркнул представитель Бурейской ГЭС.

Вместе с тем, ФАН обратился к размещенным в открытом доступе данным геостационарого спутника  NASA, из которых следует, что в декабре в атмосферу над Хабаровским краем ничего не входило

Ранее сообщалось, что большой метеорит упал в безлюдной местности Хабаровского края и обрушил скалу, обломки которой перекрыли русло реки Бурея. Однако позже источник ФАН в МЧС опроверг информацию о падении небесного тела. По его словам, речь идет об обычном обрушении грунта или оползне.

Автор: Наталья Макеева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.