Поведение выбывшего из выборной гонки Равалумананы мешает Мадаскару обрести покой — эксперт

Антананариву, 24 декабря. Ситуация после второго тура выборов в Мадагаскаре хоть и печальна и вредит политической обстановке в стране, но находится в рамках «общего правила», считает руководитель Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов.

Он пояснил, что англосаксонские модели выборов в Африке работают слабо, во-первых, потому что выборы редко заканчиваются победой «альтернативных кандидатов», а во-вторых, во всех странах Африки после выборов происходит обострение обстановки: «В некоторых случаях и до крови дело доходит».

«Редко, когда результаты не оспариваются, так что действия Равалумананы — в рамках этого «общего правила». Это очень грустно, так как затягивается процесс стабилизации: политической, управления, национальной экономики», — пояснил он в комментарии агенту Nation News.

Все это, как подчеркнул Корендясов, мешает стране решать «жгучие проблемы» голода, падения производства, уровня жизни населения.

«Что говорить — печально, что эта практика подтверждается на многострадальной земле Мадагаскара, так как более 10 лет страна не знает устойчивого стабильного состояния», — заключил он.

Напомним, после второго тура, в который вышли Андри Раджоэлина и Марк Равалуманана, лидирует Раджоэлина. Марк Равалуманана и его команда продолжают говорить о нарушениях и мошенничестве.