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Матвиенко назвала условие, при котором делегация Совфеда поедет в США

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Матвиенко назвала условие, при котором делегация Совфеда поедет в США

Москва, 24 декабря. Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко заявила, что Российская Федерация готова направить свою делегацию в Соединенные Штаты, если поступит соответствующее приглашение.

При этом спикер Совфеда добавила, что нельзя будет говорить о полномасштабных контактах парламентариев двух держав до тех пор, пока в Соединенных Штатах не уйдет русофобская истерия, передает РИА Новости.

Ранее Матвиенко сообщила, что российская сторона не собирается сокращать свой военный контингент в САР, в случае, если американские военнослужащие покинут территорию данной республики.

Автор: Андрей Крылов
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