«АвтоВАЗ» объявил о выпуске восьми новых моделей

Москва, 24 декабря. «АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей автомобилей к 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Корпоративное развитие группы «АвтоВАЗ» направлено на подготовку дальнейшего обновления модельного ряда: до 2026 года Компания планирует выпустить восемь новых моделей и девять фейслифтов. С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около 400 сотрудников, среди которых молодые специалисты и выпускники вузов приняты в Инжиниринговый центр», — говорится в сообщении.

Также компания закладывает основу для исполнения долгосрочных планов. С этой целью «АвтоВАЗ» стал генеральным партнером молодежного форума iVolga. Кроме того руководители автомобильной компании провели встречи со студентами самых крупных вузов Поволжья.

Подводя итоги 2018 года, в «АвтоВАЗе» отметили уверенную реализацию среднесрочного плана по развитию. Автомобили Lada стали не только брендом номер один в России, но и стали чаще поставляться на экспорт.