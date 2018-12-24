Путин поговорил по телефону с именинником Алиевым
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Москва, 24 декабря. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Российский лидер поздравил коллегу с днем рождения.
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что во время беседы стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня.
Напомним, 24 декабря президент Азербайджана празднует 57-летие. В поздравительной телеграмме Владимир Путин отмечал, что Ильхам Алиев пользуется заслуженным авторитетом опытного и дальновидного политического деятеля среди соотечественников и за рубежом.