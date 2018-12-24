Поселятся в наших домах: сирийские курды боятся военной операции Турции

Москва, 24 декабря. Президент Института прессы и политического анализа Эрбиля Радван Бадини рассказал об опасении сирийских курдов в связи с выводом войск США из региона. По мнению курдского политолога, сценарий военной операции Турции в Африне может повториться и в северо-восточных районах Сирии, передает корреспондент Федерального агентства новостей с пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Турки будут заселять в курдские дома туркменов, уйгуров, арабов, — прогнозируют эксперт. — Таким образом будет предпринять попытка изменить демографию региона».

Так Бадини прокомментировал прибытие в МИД РФ делегации сирийских курдов.

«Полагаю, планируется обсудить вопрос сирийского урегулирования с российской стороной, — рассуждает Бадини. — Курдам надо договориться, найти мнение партнеров».

Будут затронуты вопросы предоставления курдам хотя бы минимального официального статуса в Сирии. Кроме того, будет обсуждаться допустимость вмешательства Турции в дела региона, предполагает политолог.