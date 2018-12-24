Дамаск, 24 декабря. Вооруженная оппозиция Сирии начала переброску сил к городу Манбидж, чтобы дать бой курдским вооруженным формированиям. По словам одного из полевых командиров Эбу Йезена, бойцы оппозиции расположились возле района, занятого курдами.

«Мы полны решимости очистить этот район Сирии от террористов», — цитирует его агентство Anadolu.

Напомним, что Турция ранее заявила о планах провести новую военную операцию в Сирии, целью которой является борьба с курдскими формированиями. Сами курды уже предложили сирийским властям взять под контроль Манбидж, чтобы обезопасить город от турецкого вторжения.

Примечательно, что речь идет уже о третьей военной операции Турции в Сирии. Турецкие военные, как и военные США, находятся на территории арабской республики незаконно. Они не получали ни разрешения от официального Дамаска, ни мандата Совета Безопасности ООН для того, чтобы осуществлять какие-либо военные действия в САР.