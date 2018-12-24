«Везде этот стон раздается»: в Госдуме хотят упростить закупки для учреждений культуры

В Государственной думе РФ предлагают изменить закон о закупках. Председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская и ряд депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект, который существенным образом упрощает учреждениям культуры заключение контрактов на проведение работ или услуг.

«Это постоянная работа по выведению культуры из-под различных законов, которые могут нанести ей вред. Мы пытаемся нашу сферу прикрыть от тех вещей, которые противоречат ее специфике», — отметила Елена Ямпольская на пресс-конференции об итогах работы комитета в осеннюю сессию.

С председателем комитета согласен и депутат Александр Шолохов.

«Культура в рамках 44-го Федерального закона стонет и задыхается, — сетует депутат. — Везде этот стон раздается, везде мы приходим к тому, что все меньше творчества и все больше исполнения этого закона, до буквы и запятой».

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, неправильно закупать симфонии по принципу «какая дешевле».

Предполагается, что режим проведения закупок изменится в сфере организации выставок, театрально-зрелищных и культурно-просветительных мероприятий, кинопоказов, в области сохранения объектов культурного наследия, а также для обеспечения систем безопасности и сохранности музейных предметов и коллекций из ряда российских фондов.

Учреждениям культуры планируют разрешить не составлять план закупок на перспективу.

«На год или на три года вперед расписать в подробностях все постановки в театре невозможно, так как это творческий процесс, и в ходе творческого процесса возможны любые изменения и корректировки, зависящие от замысла творцов — авторов постановки», — отмечается в пояснительной записке.

Также законопроектом предлагается предусмотреть возможность запрета на передачу контракта субподрядчикам от «победителя» конкурса.

«Идеология существующего 44-го закона вредна», — считает Елена Драпеко.

В качестве примера депутат приводит историю в одном из провинциальных театров.

«Ставили Островского, это XIX век: корсеты, пышные платья, банты… А конкурс выиграло военное ателье, которое шьет шинели. Они просто передали потом этот заказ тому, кто умеет, взяв себе малую толику», — возмущена депутат.

Новым законопроектом также предлагается увеличить максимально допустимые суммы для заключения контрактов с единственным поставщиком. В настоящий момент существует ограничение в размере 400 тысяч рублей в год.

В качестве примера инициаторы законопроекта приводят пример из мира музыки. Ведь качество звучания оркестра часто зависит и от того, кем были произведены инструменты музыкантов.

«Ведущие фирмы-производители имеют традиции изготовления и интонировки инструментов, придающие им собственное звучание, что определяет их особую ценность. Ремонт другой фирмой нивелирует индивидуальность инструмента», — объясняют авторы.

Также законопроект предлагает разрешить не обосновывать цены контрактов при закупке культурных ценностей, произведений литературы и искусства, печатных изданий, а также контрактов, заключаемых с артистами, режиссерами, художниками и композиторами.



Напомним, что о необходимости изменений в законе о закупках представители сферы культуры неоднократно заявляли на самых высоких площадках. В декабре 2017 году президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать законопроект о контрактах на работы и услуги, учитывающий «культурную» специфику.