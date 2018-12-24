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Лукашенко отметил важность отношений Москвы и Минска

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Лукашенко отметил важность отношений Москвы и Минска

Минск, 24 декабря. Всесторонние отношения Москвы и Минска имеют серьезное значение для России и Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией.

Он отметил, что Москва является ключевым партнером Минска, и Белоруссия, по его словам, всегда подчеркивала значимость этого взаимодействия.

«Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Белоруссии, но также и для России», — сказал Александр Лукашенко, слова которого цитирует пресс-служба президента Белоруссии.

Он подчеркнул, что отношения двух государств строятся на системной и плановой основе. Кроме того, отметил Лукашенко, между Москвой и Минском подписан ряд соглашений.

Автор: Регина Пак
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