Работникам сельского хозяйства в России повысят пенсии с 1 января
Москва, 24 декабря. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал о повышении пенсий для работников сельского хозяйства с 1 января 2019 года.
По словам сенатора, прибавка в пенсии ждет работников сельского хозяйства согласно определенному перечню специальностей, передает корреспондент Федерального агентства новостей с пресс-конференции в РИА.
«Работникам сельского хозяйства повышается базовый размер пенсии на одну тысячу рублей. Эта добавка вызовет активную реакцию, так как не все специальности попали в этот перечень», — указывает парламентарий.
В дальнейшем российские власти планируют рассмотреть и дополнительные профессии, которые не смогли учесть в текущей версии закона, добавил Рязанский.
«Профсоюзы будут нам помогать в устранения возможных недочетов», — пообещал сенатор.