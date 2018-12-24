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Экономика

Работникам сельского хозяйства в России повысят пенсии с 1 января

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Работникам сельского хозяйства в России повысят пенсии с 1 января

Москва, 24 декабря. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал о повышении пенсий для работников сельского хозяйства с 1 января 2019 года.

По словам сенатора, прибавка в пенсии ждет работников сельского хозяйства согласно определенному перечню специальностей, передает корреспондент Федерального агентства новостей с пресс-конференции в РИА.

«Работникам сельского хозяйства повышается базовый размер пенсии на одну тысячу рублей. Эта добавка вызовет активную реакцию, так как не все специальности попали в этот перечень», — указывает парламентарий.

В дальнейшем российские власти планируют рассмотреть и дополнительные профессии, которые не смогли учесть в текущей версии закона, добавил Рязанский.

«Профсоюзы будут нам помогать в устранения возможных недочетов», — пообещал сенатор.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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