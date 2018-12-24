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Кандидат в президенты Украины хочет вернуть смертную казнь для изменников родине

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Кандидат в президенты Украины хочет вернуть смертную казнь для изменников родине

Киев, 24 декабря. Известный украинский националист Руслан Кошулинский, собирающийся весной будущего года баллотироваться в президенты страны, считает необходимым вернуть на Украине смертную казнь.

К высшей мере наказания, по его мнению, должны приговариваться изменники родине, предавшие Украину во время военного конфликта. При этом Кошулинский понимает, что добиться введения смертной казни в стране, стремящейся в Европу, будет проблематично.

«Мировое сообщество не даст этого сделать, но к этому надо двигаться», — цитирует Кошулинского РБК-Украина.

Единый кандидат от националистов на предстоящих выборах президента Украины также заявил, что в стране якобы действует шпионско-диверсионная сеть, которой управляют из России. 

Отметим, Кошулинский, который некогда занимал пост вице-спикера украинского парламента, регулярно высказывается на тему агрессии в отношении Украины. В июне он назвал агрессором Венгрию.   

Напомним также, что протокол Европейской конвенции о правах человека, предусматривающий полную отмену смертной казни, вступил в силу на Украине в 2003 году.  

Автор: Федор Веснин
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