Киев, 24 декабря. Известный украинский националист Руслан Кошулинский, собирающийся весной будущего года баллотироваться в президенты страны, считает необходимым вернуть на Украине смертную казнь.

К высшей мере наказания, по его мнению, должны приговариваться изменники родине, предавшие Украину во время военного конфликта. При этом Кошулинский понимает, что добиться введения смертной казни в стране, стремящейся в Европу, будет проблематично.

«Мировое сообщество не даст этого сделать, но к этому надо двигаться», — цитирует Кошулинского РБК-Украина.

Единый кандидат от националистов на предстоящих выборах президента Украины также заявил, что в стране якобы действует шпионско-диверсионная сеть, которой управляют из России.

Отметим, Кошулинский, который некогда занимал пост вице-спикера украинского парламента, регулярно высказывается на тему агрессии в отношении Украины. В июне он назвал агрессором Венгрию.

Напомним также, что протокол Европейской конвенции о правах человека, предусматривающий полную отмену смертной казни, вступил в силу на Украине в 2003 году.