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Взрыв прогремел в столице Афганистана

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Взрыв прогремел в столице Афганистана

Кабул, 24 декабря. Бомба, заложенная в автомобиле, взорвалась в столице Афганистана Кабуле. Как передает Reuters, взрыв прогремел у здания министерства общественных работ. За ним последовала стрельба, сообщают в полиции страны.

По данным полиции, открывшие огонь участники нападения смогли проникнуть в правительственное здание. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работают экстренные службы.

21 декабря стало известно, что президент США Дональд Трамп может вывести несколько тысяч военных из Афганистана. По данным CNN, о решении может быть объявлено в январе 2019 года.

Автор: Катерина Михайлиди
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