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Наследники «Красной машины» вместе с Третьяком украсили кремлевскую елку на Соборной площади

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Наследники «Красной машины» вместе с Третьяком украсили кремлевскую елку на Соборной площади

Москва, 24 декабря. На главное новогоднее дерево страны на Соборной площади в Москве повесили последние украшения, сделанные из прошлой праздничной елки, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Деревянными кубиками и клюшками украсили ель юные хоккеисты и знаменитый советский вратарь Владислав Третьяк.

Кремлевскую елку монтировали на Соборной площади и украшали в течение недели. В этом году для 30-метрового дерева выбрали ретро-стиль новогодних игрушек: фигурные лошадки, совы с гармошками, сверкающие шишки стиля советской эпохи, полтора километра цветных гирлянд и баранки, оставшиеся от прошлой «ярмарочной елки» — всего на кремлевском новогоднем дереве около двух тысяч украшений. Последние приготовления перед Новым годом на Соборной площади провели в понедельник, 24 декабря, юные хоккеисты и лично Владислав Третьяк — они повесили на ель деревянные игрушки, которые сделаны из ствола прошлогодней елки.

На ель повесили деревянные игрушки, которые сделаны из ствола прошлогодней елки

«Мы долго боролись за то, чтобы кремлевская елка после праздников не отправлялась на простые дрова, — рассказала ФАН автор проекта «Детки Кремлевской елки» Алена Август. — В конце концов, нам удалось договориться с чиновниками и управлением делами президента, чтобы нам разрешили продолжить жизнь такого знаменитого дерева».

В прошлом году при участии Федерального общества охраны природы из кремлевской елки сделали кубики, маленькие хоккейные клюшки — в честь победы сборной России по хоккею в финальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане. Кремлевская елка еще и в прямом смысле заиграла: из нее также сделали гусли для российских музыкантов, а семена разослали в разные города всем желающим вырастить у себя маленькую елочку. Более четырех тысяч участников проекта теперь выращивают маленькие кремлевские елки у себя дома и выкладывают в соцсети ростки новых деревьев.

Деревянными кубиками и клюшками украсили ель юные хоккеисты

По словам Алены Август, из елки этого года тоже сделают игрушечные клюшки — ведь наш титул чемпиона действителен пять лет. Но пока что главная ель страны готовится стать центром новогоднего праздника. Юные хоккеисты завершили ее украшение к Новому году и сами с удовольствием шумно загадали желания.

«Письма Деду Морозу написали? Ну-ка, кто загадал стать чемпионом мира? — проверил ребят легендарный хоккеист Владислав Третьяк, подписывая им шайбы на память. — Неужели все только айфоны загадали? Надо Деда Мороза попросить, чтобы он вам помогал шайбы забивать. Ну и много труда, конечно».

Наследники «Красной машины» вместе с Третьяком украсили кремлевскую елку на Соборной площади

Сам хоккеист (а теперь президент Федерации хоккея и депутат Государственной думы) признался, что во время хоккейной карьеры слишком часто проводил новогоднюю ночь вне России, и после ухода из спорта встречает Новый год исключительно дома, в тихой семейной обстановке. 

«У нас в Москве так красиво сейчас, здесь хочется оставаться на Новый год, — сказал Владислав Третьяк. — Если раньше мы все сами куда-то ездили увидеть другие города, то сейчас у нас город украшен так, что это к нам приезжают иностранцы посмотреть на зимний красивый город России». 

Третьяк после ухода из спорта встречает Новый год исключительно дома

Главную Кремлевскую ель могут увидеть посетители Соборной площади и гости праздничных мероприятий в Государственном Кремлевском дворце.

Кремлевскую ель могут увидеть посетители Соборной площади

Автор: Евгения Авраменко
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