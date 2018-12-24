Наследники «Красной машины» вместе с Третьяком украсили кремлевскую елку на Соборной площади

Москва, 24 декабря. На главное новогоднее дерево страны на Соборной площади в Москве повесили последние украшения, сделанные из прошлой праздничной елки, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Деревянными кубиками и клюшками украсили ель юные хоккеисты и знаменитый советский вратарь Владислав Третьяк.

Кремлевскую елку монтировали на Соборной площади и украшали в течение недели. В этом году для 30-метрового дерева выбрали ретро-стиль новогодних игрушек: фигурные лошадки, совы с гармошками, сверкающие шишки стиля советской эпохи, полтора километра цветных гирлянд и баранки, оставшиеся от прошлой «ярмарочной елки» — всего на кремлевском новогоднем дереве около двух тысяч украшений. Последние приготовления перед Новым годом на Соборной площади провели в понедельник, 24 декабря, юные хоккеисты и лично Владислав Третьяк — они повесили на ель деревянные игрушки, которые сделаны из ствола прошлогодней елки.

«Мы долго боролись за то, чтобы кремлевская елка после праздников не отправлялась на простые дрова, — рассказала ФАН автор проекта «Детки Кремлевской елки» Алена Август. — В конце концов, нам удалось договориться с чиновниками и управлением делами президента, чтобы нам разрешили продолжить жизнь такого знаменитого дерева».

В прошлом году при участии Федерального общества охраны природы из кремлевской елки сделали кубики, маленькие хоккейные клюшки — в честь победы сборной России по хоккею в финальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане. Кремлевская елка еще и в прямом смысле заиграла: из нее также сделали гусли для российских музыкантов, а семена разослали в разные города всем желающим вырастить у себя маленькую елочку. Более четырех тысяч участников проекта теперь выращивают маленькие кремлевские елки у себя дома и выкладывают в соцсети ростки новых деревьев.

По словам Алены Август, из елки этого года тоже сделают игрушечные клюшки — ведь наш титул чемпиона действителен пять лет. Но пока что главная ель страны готовится стать центром новогоднего праздника. Юные хоккеисты завершили ее украшение к Новому году и сами с удовольствием шумно загадали желания.

«Письма Деду Морозу написали? Ну-ка, кто загадал стать чемпионом мира? — проверил ребят легендарный хоккеист Владислав Третьяк, подписывая им шайбы на память. — Неужели все только айфоны загадали? Надо Деда Мороза попросить, чтобы он вам помогал шайбы забивать. Ну и много труда, конечно».

Сам хоккеист (а теперь президент Федерации хоккея и депутат Государственной думы) признался, что во время хоккейной карьеры слишком часто проводил новогоднюю ночь вне России, и после ухода из спорта встречает Новый год исключительно дома, в тихой семейной обстановке.

«У нас в Москве так красиво сейчас, здесь хочется оставаться на Новый год, — сказал Владислав Третьяк. — Если раньше мы все сами куда-то ездили увидеть другие города, то сейчас у нас город украшен так, что это к нам приезжают иностранцы посмотреть на зимний красивый город России».

Главную Кремлевскую ель могут увидеть посетители Соборной площади и гости праздничных мероприятий в Государственном Кремлевском дворце.