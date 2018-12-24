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Трофим рассказал, как ездил во Владимирский централ

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Трофим рассказал, как ездил во Владимирский централ

Москва, 24 декабря. Певец Трофим приезжал в тюрьму для особо опасных преступников Владимирский централ. Исполнитель отметил, что при посещении учреждения испытывал смешанные чувства.

Трофим рассказал, что перед концертом ему показали Владимирский централ изнутри. Криминальных авторитетов, отметил исполнитель, там было всего трое. В известной владимирской тюрьме заключенные отбывали длительные или пожизненные сроки за тяжкие преступления.

Один из криминальных авторитетов, отбывавших срок во Владимирском централе, подарил Трофиму картину.

«Там надпись: «От Васьки Изюма Трофиму с уважухой», — рассказал певец в программе «Ой, мамочки!» на телеканале «Мир 24».

Автор: Регина Пак
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