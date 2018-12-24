В МЧС опровергли падение метеорита в Хабаровском крае

Хабаровск, 24 декабря. Перекрытие русла реки Бурея в Хабаровском крае произошло из-за обычного обвала грунта, а вовсе не из-за падения метеорита. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в МЧС.

По его словам, специалисты провели обследование территории и не нашли никаких следов небесного тела. Собеседник ФАН подчеркнул, что обвал грунта не создал опасности затопления находящегося неподалеку поселка, поэтому было принято решение не объявлять режим ЧС.

Ранее сообщалось, что метеорит упал в безлюдной местности Хабаровского края и обрушил скалу, обломки которой перекрыли русло реки Бурея. Вскоре после этого сотрудники Бурейской гидроэлектростанции забили тревогу.

Глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов сообщил, что к месту направлены две группы специалистов, а местные СМИ не исключили возможности введения режима ЧС в регионе.