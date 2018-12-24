В ледяном лабиринте на Сахалине после резонанса в соцсетях прорубили вход и выход

Москва, 24 декабря. В ледяном лабиринте, построенном для детей в городе Корсакове Сахалинской области, прорубили вход и выход. Ранее чтобы попасть в него, детям приходилось использовать скамейку или помощь родителей.

Вход и выход прорубили в воскресенье вечером, пишет паблик Life Shot, ссылаясь на администрацию Корсакова.

«Сейчас дети прыгают, играют, а завтра еще будет подсветка!» — рассказали в пресс-службе.

О необычном аттракционе СМИ сообщили 23 декабря, напоминает «Ридус». Тогда же в Сети появились и фото лабиринта, у которого, действительно, отсутствовали вход и выход. При этом дети все равно охотно играли в лабиринте. Правда, чтобы выбраться из него, им приходилось просить помощи родителей. В администрации объяснили, что аттракцион просто еще не был готов.