Сирия может вернуть Манбидж: «Силы Тигра» подошли к городу — сдадут ли его курды до операции Турции

К окраинам Манбиджа прибыли спецотряды «Силы Тигра», передает в сети Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник. Напомним, что несколько дней назад курды как раз заявили о своей готовности передать город в ведение официального Дамаска. Подробнее о ситуации на этом направлении читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Турция, однако, тоже не осталась в стороне. Так, по информации Twitter-ресурса (@MuntasrBillahTR), союзные Анкаре бандгруппы радикалов уже готовы броситься в наступление против Отрядов народной самообороны (YPG), которое несколько недель назад вновь анонсировал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Тогда он пообещал, что операция будет запущена в ближайшие дни, но, похоже, все в очередной раз затянулось. Недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа, тем не менее, легко могло активизировать решительность турков.

Президент Соединенных Штатов сообщил о начале вывода группировки вооруженных сил США из Сирии, что, безусловно, поставило в крайне опасное положение ключевых союзников Вашингтона в регионе — курдов. Эрдоган уже давно порывался разделаться с бандформированиями YPG на севере арабской республики, однако расположение там американских военных объектов, очевидно, серьезно сдерживало его.

Что же курды будут делать теперь, оставшись без защиты Пентагона? Можно заметить, что главари Рожавы уже сделали несколько острожных вынужденных шагов навстречу законному президенту САР Башару Асаду. В частности, официальный представитель Демократических сил Сирии (SDF), ядро которых составляют отряды YPG, Джихан Ахмад пару дней назад объявила, что курды согласны передать Манбидж, но при условии предоставления им самоуправления.

Получив «удар в спину» со стороны США, как выразился один из представителей командования SDF, курды заметно изменили риторику в отношении центрального правительства Сирии. Это хорошо заметно и по заявлению спикера «Демократических сил» по Манбиджу.

«Мы часть Сирии и не призываем к сепаратизму, однако мы хотим соглашения по самоуправлению в составе единой свободной Сирии… Мы не хотим быть в составе государства, находящегося в стадии раскола», — заметила Джихан Ахмад при ответе на вопрос корреспондента РИА Новости о возможности поднятия государственного сирийского флага в Манбидже.

Означает ли это, что Рожава уже на пути к возвращению в состав единой арабской республики? И как отреагирует на такое воссоединение Анкара, уже перебросившая к границе многочисленные войска? По мнению военного эксперта, доктора военных наук Анатолия Матвийчука, у курдов нет другого выхода помимо налаживания диалога с Дамаском, если они хотят избежать неравного боя с турками. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Курды при поддержке Штатов в действительности исполняли лишь роль буфера для удержания этих северо-восточных районов Сирии под американским контролем, фактически они были пехотой США. Но сейчас американцы уходят, и отряды SDF остаются один на один со своими проблемами. Поэтому, скорее всего, они пойдут на сепаратные переговоры с Сирийской арабской армией (САА), чтобы не дать Турции начать наступление», — предполагает наш собеседник.

Тем не менее, добавил он, Эрдогана могут не остановить какие-либо «декоративные» договоренности. Если курды хотят спастись и жить нормальной жизнью в составе независимой суверенной страны, они должны пойти на более широкое сотрудничество с правительством САР и приступить к новому выстраиванию связей с ним.