Строительство газопровода «Северный поток — 2» дошло до Швеции

Стокгольм, 24 декабря. Строительство газопровода «Северный поток — 2», который должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря, дошло до экономической зоны Швеции.

Как передает шведское радио SR, в воскресенье, 23 декабря, судно-трубоукладчик Solitaire достигло шведской экономической зоны. Оно начало установку труб. Отмечается, что в порт шведского города Карлсхамн доставлены трубы. Работа по их установке будет вестись до лета 2019 года.

Напомним, власти Швеции одобрили запрос компании Nord Stream 2 на строительство газопровода «Северный поток — 2» в шведской экономической зоне в Балтийском море.

«Северный поток — 2» (Nord Stream 2) — это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Общая мощность проекта составит около 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод является расширением «Северного потока».

Ввод газопровода в строй назначен на конец 2019 года. Проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран ЕС и имеет решающее значение для Европы.