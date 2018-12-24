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Водитель спас заблудившегося в тайге ребенка на Дальнем Востоке

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Водитель спас заблудившегося в тайге ребенка на Дальнем Востоке

Москва, 24 декабря. Водитель спас трехлетнего ребенка, который заблудился в тайге в Хабаровском крае.

Мальчик вместе с отцом поехали на реку, чтобы разведать место для будущей рыбалки, однако лед оказался некрепким, и снегоход провалился в воду. Мужчина успел крикнуть сыну, чтобы тот вернулся в магазин, где работала его мать, прежде чем утонул.

Мальчик начал идти обратно, используя следы от снегохода как ориентир, однако быстро заплутал в тайге. Преодолев три километра в темноте на тридцатиградусном морозе, он в конечном итоге смог выйти на трассу, где его подобрал проезжающий мимо водитель. Сейчас ребенок лежит дома с температурой.

«Вечером возвращался и заметил мальчика, шел один по дороге. Посадил в машину и привез домой. Да на моем месте так каждый поступил бы», — рассказал изданию Nation News водитель.

Автор: Антон Соколов
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