У Шойгу есть противоядие от оружия США: как РФ ответит Вашингтону на выход из ДРСМД

Российская Федерация не будет игнорировать усиление ракетного арсенала у США, если Вашингтон все же решится выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом рассказал руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

«Вынуждены предостеречь: мы не сможем и не станем игнорировать появление новых американских ракет, несущих угрозу нам и нашим союзникам. Не должно быть сомнений в том, что мы обладаем необходимым набором средств, чтобы обеспечить собственную безопасность», — цитирует РИА Новости главу внешнеполитического российского ведомства.

Лавров подчеркнул, что Москва не заинтересована в гонке вооружений и «ракетных кризисах», как и любое другое здравомыслящее государство. Российское министерство обороны, возглавляемое Сергеем Шойгу, также неоднократно призывало американскую сторону сесть за стол переговоров и обсудить ситуацию с ДРСМД.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил солидарность с позицией Сергея Лаврова, а еще напомнил, что «ведомство Шойгу действительно готово к разным вариантам развития событий».

«Да, Россия уже давно отреагировала, предвидя различные сценарии выхода США из ДРСМД. Мы внимательно следим за тем, какие угрозы могут появиться у наших северных, восточных и южных границ. Мы должны вспомнить 1 марта, когда [президент РФ Владимир] Путин (во время послания к Федеральному собранию) показал уникальные комплексы вооружений, в том числе противоракетные. От американского оружия уже есть противоядие. Но РФ не хотелось бы таких отношений с США. У нас есть оружие, ракеты, которые снимут те же американские крылатые аналоги типа Tomahawk, как сонных мух осенью или зимой с потолка», — заметил собеседник ФАН.

Военный эксперт добавил, что «РФ обладает системами, которые нивелируют любые варианты развития ракетных войск США в случае, если будет усиливаться угроза».

«Если нас поставят перед фактом, военное ведомство отреагирует. Пойдут в ход и системы ПРО, и стратегические ядерные силы. За последние годы РФ серьезно продвинулась в разработке ракетно-ядерных вооружений», — объяснил Баранец.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за того, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом обвинения он не подкрепил какими-либо доказательствами. Москва неоднократно предлагала Вашингтону обсудить вопрос разоружения и ДРСМД, однако американская сторона всячески это игнорировала.