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Не очень хороший знак для Украины: в Киеве опасаются последствий отставки Мэттиса

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Не очень хороший знак для Украины: в Киеве опасаются последствий отставки Мэттиса

Киев, 24 декабря. Отставка главы министерства обороны Соединенных Штатов Джеймса Мэттиса увеличивает риск непредсказуемых и непредвиденных действий, в том числе и на украинском направлении. Об этом заявил профессор Института международных отношений имени Тараса Шевченко Сергей Галака.

По словам эксперта, прогнозировать, какими могут быть последствия этой отставки для политики на украинско-российском направлении крайне сложно. При этом он выразил облечение в связи с тем, что на своем посту остается госсекретарь США Майк Помпео, которые известен «жесткими подходами».

«Однако как поведет себя новый министр и будет ли он более или менее самостоятельной фигурой, которой был Мэттис, мы пока не понимаем. Отставка Мэттиса — не очень хороший знак для Украины», — опасается последствий таких решений в США Галака.

Киевский эксперт отметил, что Мэттис был одним из опытных людей, сдерживающих главу Белого дома Дональда Трампа, пишет «Апостроф».

Галака обратил внимание на то, что риск непредвиденных действий в связи с отставкой главы Пентагона лишь растет.

«Украине хотелось бы, естественно, видеть более стабильную и последовательную политику поддержки. Посмотрим, что из этого выйдет», — резюмировал эксперт.

Ранее американские СМИ сообщили, что Мэттис узнал о своей отставке с поста министра обороны США на два месяца раньше озвученного срока, от госсекретаря Майкла Помпео. Отмечалось, что именно Помпео в телефонном разговоре сообщил Мэттису, что его отставка состоится раньше.

Автор: Андрей Крылов
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