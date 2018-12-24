Следователи опросили космонавтов по делу о повреждении обшивки «Союза»

Москва, 24 декабря. Сотрудники следственных органов проводят опрос российских космонавтов, которые находились на борту «Союза МС-09» во время обнаружения отверстия в обшивке корабля. Об этом рассказал космонавт Олег Артемьев на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Он отметил, что речь идет не о допросе.

«Все еще впереди, был только опрос», — сказал Артемьев.

Сергей Прокопьев — командир «Союза», в обшивке которого было обнаружено повреждение, — отметил, что находится «в начале пути».

Напомним, утечка воздуха на МКС была обнаружена 30 августа. Уровень давления опустился незначительно, поэтому экипажу станции сообщили об инциденте только утром. Выяснилось, что утечка происходит на корабле «Союз МС-09»: отверстие в обшивке обнаружил немецкий космонавт Александр Герст. Космонавты были убеждены, что отверстие в корабле было сделано сверлом. Для расследования инцидента «Роскосмос» сформировал спецкомиссию, к делу также подключились правоохранительные органы.