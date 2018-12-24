Сирия новости 24 декабря 16.30: курды возобновили аресты в Ракке, новая партия сирийцев вернулась из Ливана

Сирия, 24 декабря. Курды возобновили аресты мирных жителей в Ракке. Боевые вылеты ВВС Ирака привели к уничтожению нескольких террористов ИГ1 в провинции Дияла. Новая партия беженцев вернулась в САР из Ливана, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с исламистами в юго-восточной части Идлиба.

«Исламское государство»1: несет потери на подступах к городу Абу Аль-Хатир на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курды: утверждают, что эвакуировали более тысячи мирных жителей из оккупированных ИГ районов Дейр-эз-Зора; задержали нескольких мирных жителей в Ракке по неизвестным причинам.

«Джейш Аль-Изза»: подверглась ответным обстрелам сил САР в северной части Хамы.

Международная коалиция: продолжает проводить боевые вылеты в «Хаджинском кармане».

ВВС Ирака: уничтожили укрепления ИГ и нескольких террористов в иракской провинции Дияла.

Провинция Дамаск

Новостной портал Al Manar News сообщает о том, что в Сирию прибыла новая партия перемещенных лиц из Ливана. Военные источники AMN передают, что около тысячи беженцев перешли через контрольно-пропускной пункт «Аз-Замрани», расположенный на сирийско-ливанской границе. Напомним, до конца мая некоторые районы Дамаска находились в оккупации боевиков вооруженной оппозиции и террористов «Исламского государства», что препятствовало возвращению сирийцев. Однако после полной зачистки региона, а также соседних провинций Эль-Кунейтра и Даръа население получило возможность вновь перебраться в САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) продолжают вести бои с джихадистами «Исламского государства» на юго-востоке провинции. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, под прикрытием западной коалиции курдам удалось продвинуться в районе населенного пункта Абу Аль-Хатир юго-восточнее Хаджина и занять несколько стратегических позиций. Захват Абу Аль-Хатира позволит курдским отрядам создать буферную зону вокруг Хаджина.

Между тем информационный портал Firat News Agency, подконтрольный курдам, утверждает, что «демократические силы» обеспечили эвакуацию более тысячи мирных жителей, используемых террористами в качестве живого щита. Тем не менее местные активисты данные сведения не подтверждали. Напомним, курдские СМИ и ранее заявляли о безопасном выводе гражданских лиц из оккупированных ИГИЛ1 районов, тем не менее данные сообщения так и не были засвидетельствованы официально.

Провинция Идлиб

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о новых столкновениях между боевиками незаконных вооруженных формирований и Сирийской арабской армией (САА). Противоборствующие стороны ведут взаимные обстрелы недалеко от деревни Аз-Зарзур в юго-восточной части Идлиба. Напомним, накануне исламисты, отряды которых дислоцируются в данном районе, попытались атаковать позиции правительственных войск недалеко от гуманитарного коридора, находящегося вблизи Абу-Духура, однако были разбиты.

Провинция Ракка

Информационное агентство Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что в административном центре провинции вновь прошли аресты мирных жителей радикалами Отрядов народной самообороны (YPG). Несколько человек были заключены под стражу в районе Саиф Ад-Даула и вывезены в неизвестном направлении. Напомним, как правило, курды задерживают молодых людей в рамках принудительной мобилизации, проводимой незаконно. Однако в последнее время также поступали данные о пытках гражданских лиц, взятых под арест по подозрению в связях с ИГИЛ.

Провинция Хама

В северной части провинции вновь происходят перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами исламистских бандформирований. Как передает в сети Twitter военный источник (MuhammadAlYunus), военнослужащие правительственных сил открыли огонь по опорным пунктам боевиков недалеко от населенного пункта Абу Руайда. По информации интернет-портала Masar Press Agency, под огнем также вновь оказались военные объекты джихадистов в окрестностях Мурека.

Между тем агентство новостей Al Masdar News опубликовало подробности о результатах столкновений, которые разворачивались накануне между силами САР и отрядами «Джейш Аль-Иззы». Стало известно, что среди ликвидированных исламистов также находился один из высокопоставленных членов группировки.

Ирак

Иракские ВВС возобновили боевые вылеты в пустынных районах провинции Дияла в рамках военной операции по ликвидации так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Как передает новостной портал Iraqi News, по меньшей мере три боевика террористической группировки были нейтрализованы в результате точечных авиаударов военных самолетов ВВС Ирака. Кроме того, воздушная атака привела к уничтожению трех подземных тоннелей ИГИЛ, в которых скрывались джихадисты. Напомним, Дияла была полностью освобождена от оккупации джихадистов в январе 2015 года, тем не менее подпольные группы террористической группировки все еще скрываются в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)