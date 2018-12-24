«Цирк продолжается»: эксперт рассказал, чего ждать от и.о. главы Пентагона

Москва, 24 декабря. Пост и.о. министра обороны США с 1 января займет замглавы Пентагона Патрик Шанахан, заявил президент страны Дональд Трамп. По мнению экспертов, от нового руководителя оборонного ведомства можно ждать только дилетантства, непрофессионализма и клоунады.

То, что происходит в Вашингтоне, политолог-американист Рафаэль Ордуханян назвал «чехардой по-трамповски». Он провел параллель с увольнением госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По мнению Ордуханяна, после ухода с поста главы Пентагона Джеймса Мэттиса Трамп потерял связь с генералитетом и консервативным крылом республиканцев.

В данной ситуации фамилию Шанахана можно не запоминать, поскольку в скором времени его сменит кто-нибудь другой, считает эксперт.

«Можно совершенно точно говорить: ожидаем дилетантства, клоунады, непрофессионализма. Это, как говорится, забег продолжается, цирк продолжается», — заявил Ордуханян «Царьграду».

Он отметил, что в США сложилась сложная внутриполитическая обстановка, которая накалена до предела. Внутренние неурядицы в свою очередь могут вызвать новый виток русофобии, отметил политолог.

Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис на прошлой неделе написал письмо Трампу, в котором заявил, что покидает свой пост. Он подчеркнул, что Трампу нужен человек, который разделял бы его взгляды. По данным СМИ, Мэттис принял решение об отставке после заявления американского лидера о выводе войск США из Сирии. 23 декабря Трамп объявил, что с 1 января и.о. министра обороны США станет заместитель Мэттиса Патрик Шанахан.