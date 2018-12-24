Киевский режим — это отрезанный ломоть: Бортник объяснил заявление Лаврова о выборах на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о предстоящих президентских выборах на Украине. Дипломат выразил надежду, что когда-нибудь соседнее государство возглавит «адекватное» руководство.

«Хотелось бы надеяться, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди, способные к конструктивному диалогу, с ответственным восприятием реальности», — сказал Лавров, его слова приводит РИА Новости.

Известный киевский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил смысл заявления главы МИД РФ. По его словам, киевский режим — это «отрезанный ломоть».

«Это заявление не такое простое, каким может показаться на первый взгляд. Во-первых, оно является объяснением определенного российского бездействия в отношении Украины. Этот вопрос ставится внутри российского общества, и власть объяснила, почему ничего не делает — она ждет будущего. Во-вторых, это заявление должно продемонстрировать всем, в том числе и пророссийской части украинского общества, что действующая власть — это отрезанный ломоть. И никакого диалога с ней, никакой поддержки быть не может», — объясняет политический аналитик.

После того, как действующий киевский режим будет сменен, отношения между Россией и Украиной получат шанс на перезагрузку. Вместе с тем он подчеркнул, что урегулировать кризис между двумя соседними странами будет крайне непросто: у сторон накопилось слишком много претензий друг к другу.

«Смена власти — это в любом случае шанс перевести украино-российские отношения в практическое русло. Потому что кто бы ни пришел к власти, вероятно, это будут люди, которые не причастны к событиям 2014 года: ни к крымскому, ни к донбасскому сценариям. Не будет политических осложнений, даже если новая власть будет настроена антироссийски и прозападно. В любом случае, переговоры будут крайне сложны, потому что накоплено очень много противоречий: и российское, и украинское общество радикализировалось. Многие в России рассматривают Украину как оппонента, врага. Скорее всего, Украина продолжит движение на Запад. В любом случае смена власти — это шанс, но использовать его будет крайне сложно», — резюмировал Руслан Бортник.

Отношения между Киевом и Москвой резко осложнились в 2014 году после того, как на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. Его не признали жители некоторых регионов. В Крыму был организован референдум, на плебисците более 95% крымчан проголосовали за вхождение в состав России. Не признали госпереворот и жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев ввел режим так называемой АТО и фактически развязал гражданскую войну. Вооруженный конфликт, по данным ООН, унес жизни более чем 10 000 человек.