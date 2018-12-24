Якутский Дед Мороз рассказал, чего бы пожелал Путину

Москва, 24 декабря. Доктор биологических наук Гавриил Угаров в Якутии известен как Эьээ Дьыл, что в переводе означает Дед Сезон. Научную работу с карьерой Деда Мороза он совмещает уже 18 лет. По словам Угарова, дети в основном просят у него электронику, они в XXI веке стали меркантильнее.

«Современные дети стали немножко меркантильными, стали просить iPhone и компьютерную технику. Но есть и те, кто просит подарить здоровье родным», — рассказал якутский Дед Мороз в интервью РИА Новости.

Гавриил Угаров также рассказал, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Если бы это произошло, Эьээ Дьыл пожелал бы российскому лидеру всяческих успехов и крепкого здоровья. Якутский Дед Мороз, который традиционно дает прогноз на предстоящий год, считает, что в 2019 году погода в России будет переменчивой, признаки глобального изменения климата будут все заметнее.

«Это будет крайне беспокойный год… Во всем мире будут происходить аномальные явления», — предсказал Эьээ Дьыл.

Напомним, как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее старт новогодним праздникам в Петербурге дал Дед Мороз из Великого Устюга. Он прибыл на Дворцовую площадь, где установлена главная петербургская елка, на воздушном шаре.