Стала известна причина гибели шахтеров в Соликамске | 24 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Судебно-медицинская экспертиза установила причины гибели шахтеров в Соликамске Стали известны причины гибели шахтеров «Уралкалия» в Пермском крае. Судебно-медицинская экспертиза в Соликамске подтвердила предварительную версию. Все девять рабочих, заблокированных в горящей шахте, погибли от отравления угарным газом. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в следствии. Рабочих не спасло наличие у них автономных дыхательных аппаратов, воздух в них рассчитан на час, а операция по поиску людей длилась более 10 часов. Первых восемь человек, которые самостоятельно смогли выйти из шахты, спасли именно эти аппараты. Отметим, в рамках возбужденного уголовного дела задержаны двое горных мастеров, начальник участка и руководитель объекта шахтостроительного комплекса.

Ростех выделил 8 миллиардов рублей на создание резерва двигателей SaM-146 для лайнера SSJ-100 Государственная корпорация Ростех выделила 8 млрд рублей на создание резерва двигателей SaM-146 для лайнера SSJ-100. Силовые агрегаты производит совместное предприятие «Объединенной двигателестроительной корпорации» и фирмы PowerJet. Ранее отмечалось, что российские самолеты SSJ-100 имеют маленький налет из-за неполадок с двигателями, а также из-за дефицита и длительного срока поставок компонентов и запчастей при поломках. Ресурсные испытания двигателя, которые проводятся на предприятии, всегда отличаются от действительной эксплуатации. В Ростехе подчеркнули, что выявление конструктивных неполадок после определенного налета – нормальная практика.

Жители сирийского города Абу-Кемаль вышли на улицы с массовым протестом Жители сирийского города Абу-Кемаль (провинции Дейр-эз-Зор) вышли на массовую демонстрацию, выступая против поддержки Турцией террористических организаций и угроз Анкары начать агрессию в отношении арабской республики. На месте событий побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей. Участники шествия пришли с государственными сирийскими флагами, многие держали в руках портреты президента Башара Асада. Люди скандировали лозунги, осуждающие действия Турции и иностранное вмешательство во внутренние дела Сирии.