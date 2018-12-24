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Катар проводит «мастер-класс» по дестабилизации Туниса — эксперт

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Катар проводит «мастер-класс» по дестабилизации Туниса — эксперт

Москва, 24 декабря. Катар под видом благотворительности может финансировать действия, направленные на дестабилизацию обстановки в Тунисе. Такое мнение высказал эксперт ассоциации независимых военных политологов Александр Перенджиев.

По его словам, опасения тунисских СМИ вовсе не беспочвенны. Сбором средств на борьбу с бедностью в Тунисе действительно может заниматься Катарский фонд, которого ранее уличили в вербовке террористов среди молодежи.

С этой позицией согласен глава Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. По его словам, политическая, экономическая и социальная ситуация в Тунисе сейчас очень сложная. В стране набирают силу протестные движения, растет влияние исламистских структур, что на руку Катару, если его целью действительно является смена власти в североафриканской республике.

 «Катару это на руку, так как он в этом деле преуспел, уже отработал технологии вербовки и формирования теневой экономики, являющейся экономической базой террористов. По сути, Катар зашел в Тунис проводить «мастер-класс» по дестабилизации», — пояснил эксперт изданию «Экономика сегодня».

Автор: Антон Соколов
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