ДНР и ЛНР расширятся: Вассерман предрек Украине утрату территорий за атаку Донбасса

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что попытки прорыва кораблей ВМС Украины в Азовское море будут продолжены. Такое заявление последовало спустя почти месяц после инцидента в Керченском проливе, когда три катера ВМСУ были задержаны российскими военными за нарушение государственной границы РФ.

Тревожные новости приходят и из народных республик Донбасса. По сообщениям военного ведомства ДНР, Украина активно перебрасывает в зону столкновения танки и самолеты. В свою очередь, МИД РФ уже предупредил о возможной украинской агрессии в Донбассе.

Российский политолог, эрудит и телеведущий Анатолий Вассерман в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал ожидаемое наступление украинских войск на народные республики Донбасса, а также рассказал о последствиях этой возможной военной операции.

Никаких шансов

— Анатолий Александрович, каковы цели у наступления на ДНР и ЛНР, планируемого киевскими властями?

— Во-первых, на 31 марта 2019 года назначены первые после государственного переворота на Украине законные президентские выборы. И, поскольку нынешний глава этого образования Петр Порошенко не имеет ни малейших шансов не то что выиграть на этих выборах, но даже пройти во второй тур в мирных условиях, он пытается эти выборы отменить военным положением.

Поскольку депутаты, связанные с другими претендентами на президентское кресло, не позволили ему ввести военное положение на два месяца, что привело бы по крайней мере к отсрочке выборов, а дали сделать это только на один месяц, Петр Порошенко сейчас пытается продлить военное положение какими-то новыми провокациями.

— Власти Украины озвучивали и планы предпринять повторную попытку незаконно пройти под Крымским мостом.

— Да, речь идет не только о ситуации в Донбассе. Подельник Порошенко Александр Турчинов пообещал послать очередной отряд военных катеров через Керченский пролив с нарушением порядка прохода, действующего уже полтора века. При этом Турчинов пригласил в заложники на борт наблюдателей от ОБСЕ и НАТО, чтобы при задержании было побольше шуму. Это тоже вполне очевидный способ провокации.

Газовая демократизация

— Выходит, эскалация конфликта в Донбассе служит конкретным политическим целям Порошенко?

— Для Петра Порошенко и его клана отсрочка выборов или, скажем, проведение выборов непосредственно в условиях военного положения — это вполне эффективный способ зацепиться за власть зубами и когтями.

Западным спонсорам киевского переворота боевые действия в таком формате представляются выгодными. Ведь так можно, во-первых, отвлечь внимание своих сограждан от внутренних неполадок в Западной Европе и Северной Америке и свалить все эти неполадки на Россию. А во-вторых, на этом фоне Вашингтон может закрутить экономические «гайки». Скажем, американцам совершенно не нужна дееспособная Западная Европа и они уже давно пытаются обвалить ее экономику — прежде всего путем отсечения ее от дешевых ресурсов из России.

— Но причем здесь Донбасс?

— Западная Европа, естественно, сопротивляется этому давлению США, поскольку понимает, что в этом случае разорится полностью. И дополнительный кредит «русской агрессии» — очень серьезный аргумент со стороны Вашингтона, желающего отсечь Западную Европу от русского «тоталитарного» газа и пересадить ее на американский «демократический». А то, что при этом экономика ЕС станет неконкурентоспособной, — это всего лишь побочный эффект демократизации.

Почему-то демократизация во всем мире, начиная по меньшей мере с конца 1980-х годов, оборачивается заодно экономической катастрофой. Так что мотивов для очередной войны со стороны сил, захвативших Украину в феврале 2014 года, более чем достаточно.

Украина станет меньше

— Какими могут быть итоги такой провокации?

— В условиях нормальной войны от Украины как самостоятельного государства остались бы разве что грязные следы в истории. Но поскольку условия далеко не нормальны, то, скорее всего, нападение Киева на Донбасс кончится примерно так же, как кончилось нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году, — утратой территорий.

То есть еще какие-то части Украины смогут провозгласить свою свободу и независимость от Киева. Но значительная часть останется под их оккупацией и будет готовить новые пакости.

— Какие именно территории Украины могут быть освобождены от присутствия там киевских властей?

— Я думаю, что ЛНР и ДНР будут восстановлены в своих исторических границах, то есть расширятся и примут размеры Донецкой и Луганской областей. Вероятно, кто-то еще освободится, но определенное террористическое гнездо вокруг Киева все же сохранится.